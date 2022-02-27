Bir derbiden fazlası

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi nefesleri keserken gözler yarın Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak olan Menemenspor-Altınordu karşılaşmasına çevrildi. Ege ekibi Denizlispor'un Boluspor galibiyetiyle puanını 27'ye taşımasıyla kümede kalma barajı yükselirken iki İzmirli'nin mücadelesi daha büyük anlam kazandı. İki takımın da ligdeki konumları nedeniyle kaybeden ekip bitime 11 hafta kala küme düşme korkusunu yakından hissedecek.

ALTINORDU ATEŞE DÜŞTÜ

Altınordu maç öncesi 22 puanla 19. sırada yer alırken, derbide ev sahibi olacak olan Menemenspor ise 28 puanla 14. basamakta bulunuyor. Ligde son 7 maçını da yenilgiyle kapatan Altınordu, için yarınki karşılaşma çok daha büyük öneme sahip. Olası bir yenilgi halinde kırmızı-lacivertlilerin, 16. sıradaki Denizli ile arasındaki puan farkı 5'e çıkacak. Ligde son 3 maçını beraberlikle noktalayan ve 4 haftadır kazanamayan Menemenspor ise evindeki zorlu mücadeleyi kazanarak düşme potasından hızla uzaklaşmanın hesabını yapıyor.

ALTINORDU MORALLİ MENEMEN UMUTLU

LİGDE kritik bir konumda yer alan Altınordu'da futbolcular derbi öncesi kenetlendi. Kırmızılacivertli futbolcular kendi aralarında kahvaltı organizasyonu düzenleyerek moral depolarken, galibiyet sözü verdi. Menemen'de ise teknik direktör Cenk Laleci, "Ben oyuncularıma güveniyorum. Taraftarımızın desteği ile istediğimiz sonucu alacağız" dedi.

90 DAKİKADAN BERABERLİK ÇIKMAZ

- Spor Toto 1. Lig'de yarın Menemenspor-Altınordu karsı karsıya gelecek. Düsme potasının kaderini belirleyecek maç öncesi genel degerlendirmeniz nedir?

Menemenspor bu sezon düşük bir ekonomi potansiyali olmasına rağmen canını dişine takarak, yüreğini sahaya koyarak maç kazanmaya çalışıyor. Belki kazanamıyorlar ama kaybetmiyorlar da. Biraz şansları olsaydı en azından 3-5 puan önde olabilirdi. Mücadele ruhuna sahip teknik direktörleri Cenk Laleci ve futbolcu kadrosuyla ligde kalacaklarına inanıyorum. Altınordu son yıllarda belki sezona iyi başlamıyordu ama 7.-8. haftadan sonra benliğini bulup fark yaratıyordu. Son senesinde ise final yoluna kadar gittiler. Çünkü Başkan Seyit Mehmet Özkan ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu giden futbolcuların yerine 6-7 maç sonra yeni isimleri monte ediyorlardı. Ama bu sezon ipin ucunu kaçırdılar. Çok futbolcu gönderip, gerekli yerlere futbolcuları koyamayınca zor günler Altınordu'yu geldi buldu. Menemnen maçını kazanamazsa sonları hüsrandır! Çünkü mucizeler bile artık Altınordu'nun işini zorlaştıracaktır.

- Teknik direktörlerin maça etkisi ne olur? Kontrollü mü, yoksa hücum futbolu mu oynanmalı?

Derbi öncesi her iki teknik direktöre sesleniyorum: Sakın ola ki 'Kontrollü, temkinli, bir puan bizim olsun' diye maça başlamasınlar. Hem futbolu katlederler, hem takımlarına, hem de kendilerine zarar verirler. Bunun için Cenk Laleci ve Hüseyin Eroğlu hücumsal bir futbol ve üç puan için oynamalı ki hiç değilse birine yarasın. Ben Menemen'in favori görülmesine rağmen bu maçta Altınordu'dan bir sürpriz bekliyorum. Tamamen ateşe düşmüş Altınordu'nun bu ateşten çıkması için 3 puan şart. Yoksa...

-Derbi öncesi kalecilere büyük is düsecek. Menemen ve Altınordu kalecilerinin performanslarını nasıl görüyorsunuz?

Böyle derbi maçlarda kalecilere büyük iş düşücektir. Ben böyle maçlarda atan ile tutanı takdir ederim. Çünkü final maçlarında golü atan kahraman, kalesinde devleşen kaleci de takımın güvencesi olur. Menemen file bekçisi Batuhan ve Altınordu'nun eldiveni Ali Emre genç ve iyi olma yolunda. Zaman zaman hatalar yapıyorlar ama ileride göreceksiniz, iki kaleci de isim yapacaktır.

- Her iki takım da son haftalarda kazanamıyor. Derbi de nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

İzmir derbisinde yarınki maçın favorisi yoktur. Beraberliği de olmaması lazım. Altınordu takımına bir değil artık 3 puanlar lazım. Menemenspor'a da 3 puanlık birkaç maç gerekli ki alt bölgeden uzaklaşsın. Bu derbi maçında kim ne derse desin, beraberlik iki takımıa da bir şey kazandırmadığı için hücumsal bir futbol olacak. Bu nedenle bu maç berabere bitmez, gününde olan takım maçı kazanır.