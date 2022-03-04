Spor Toto 1. Lig'de bu sezon korkulu rüya gören Altınordu ve Menemenspor için hafta sonu kırılma haftası olacak. İki İzmir ekibinin geçen haftaki çekişmesinde kazanan Altınordu olurken, Menemen de alt sıra takımlarının aldığı galibiyetler sonucu düşme hattına yaklaşmıştı. Ligde bitime 10 maç kalırken, Altınordu 25 puanla 17., Menemen ise 29 puanla 15. sırada yer alıyor. Ligde artık kaybetme lüksü olmayan iki İzmirli de yarın ilk iki ve Play-Off mücadelesi veren rakiplerle zorlu maçlara çıkacak.

RAKİPLER DE TEDİRGİN

Ligde 7 haftalık yenilgi serisine geçen hafta son veren Altınordu, yarın sahasında 4. sıradaki Erzurumspor'u konuk edecek. Ligde 44 puanı bulunan Erzurum'un 7. sıradaki Samsun ile arasındaki 5 puanlık fark Doğu ekibi için büyük bir risk oluşturuyor. Düşme hattı ile arasında 2 puan kalan Menemenspor ise yine yarın Play-Off'u kovalayan Samsunspor'a konuk olacak. 6. sıradaki Eyüpspor'la arasında 3 puan fark bulunan Karadeniz ekibinin kaybetmeye tahammülü yok. Altınordu, Erzurum'u yenerek kümede kalma umudunu artırmak, Menemen ise Samsun galibiyetiyle alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

ALTINORDU'DA İKİ EKSİK VA

Menemenspor'u 1-0 yenerek moral bulan Altınordu hem mutlu hem üzgün. İzmir ekibinde yarın Doğanlar Stadı'nda oynanacak zorlu Erzurumspor karşılaşması öncesi 2 oyuncunun cezalı duruma düşmesi moralleri bozdu. Kırmızı- lacivertlilerde gurbetçi ön liberolar Kürşad ve Kubilay geçen hafta gördükleri sarı kartlar nedeniyle bu hafta kadroda yer almayacak. Kart cezası nedeniyle Menemenspor müsabakasında forma giyemeyen genç ön libero Metehan ise takıma döndü. Hafif sakatlığı bulunan ve İzmir derbisinde riske edilmeyen santrfor Ahmet Dereli'nin durumu da maç saatinde netleşecek.

MENEMEN DIŞARDA YOK

LİGDE son 4 maçta galibiyet alamayan Menemenspor, dış sahada kötü bir performans sergiledi. Oynadığı son 6 deplasman maçında 3 puanı bir arada göremeyen sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 2 yenilgi, 4 beraberlik alarak sadece 4 puan topladı. Sezon genelinde geride kalan maçlarda topladığı puanların 21'ini iç sahada hanesine yazdıran İzmir ekibi, deplasmanda ise 8 puan alarak tat vermedi.

ALTINORDU'DA İKİ EKSİK VAR

Menemenspor'u 1-0 yenerek moral bulan Altınordu hem mutlu hem üzgün. İzmir ekibinde yarın Doğanlar Stadı'nda oynanacak zorlu Erzurumspor karşılaşması öncesi 2 oyuncunun cezalı duruma düşmesi moralleri bozdu. Kırmızı- lacivertlilerde gurbetçi ön liberolar Kürşad ve Kubilay geçen hafta gördükleri sarı kartlar nedeniyle bu hafta kadroda yer almayacak. Kart cezası nedeniyle Menemenspor müsabakasında forma giyemeyen genç ön libero Metehan ise takıma döndü. Hafif sakatlığı bulunan ve İzmir derbisinde riske edilmeyen santrfor Ahmet Dereli'nin durumu da maç saatinde netleşecek.

■ BURAK HAKERLER