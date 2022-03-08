Altınordu korkusuz

Spor Toto 1. Lig'de son 2 maçını 1-0'lık skorlarla kazanarak kümede kalma yolunda umudunu artıran Altınordu, zorlu bir fikstürle karşı karşıya kaldı. Ligde cumartesi günü deplasmanda zirve takipçisi Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak İzmir ekibi daha sonra Play-Off iddiası bulunan Adanaspor, Eyüpspor (D) ve Manisa FK ile karşılaşacak. Bu 4 karşılaşmanın ardından üst üste 3 deplasman sınavına çıkacak kırmızı-lacivertliler bu periyotta lider Ankaragücü, Yılport Samsunspor ve Kocaelispor'un konuğu olacak. Son 2 maçında Balıkesirspor ve Boluspor'la (D) mücadele edecek 28 puanlı 16. sıradaki Altınordu, kümede kalma barajıyla arasındaki 5 puanlık farkı eritip lige tutunmayı hedefliyor.

"HER MAÇIMIZ FİNAL GİBİ"

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Altınordu'nun kümede kalacağını söyledi. Son iki maçta alınan 6 puanın çok önemli olduğunu belirten Hüseyin Eroğlu, "Yolumuza kazanarak devam edeceğiz. Bizim için her maç final gibi" ifadelerini kullandı.