Altınordu savunmayı ön plana çıkardı

SPOR Toto 1. Lig'de geride kalan 27 haftada kalesinde 51 gol görerek en fazla yol yiyen takım konumunda olan Altınordu, son 2 karşılaşmada kalesini gole kapatarak savunmasıyla iyi not aldı. Bu sezon en farklı mağlubiyetlerini Erzurumspor (D) karşısında 6-2, İstanbulspor önünde ise 5-0'lık skorlarla alan İzmir temsilcisi, son 2 maçında rakiplerine gol izni vermedi. Üst üste Menemenspor (D) ve Erzurumspor'u 1-0'lık sonuçlarla dize getiren kırmızı- lacivertliler, topladığı 6 puanın yanı sıra defans performansıyla da moral bularak özgüven tazeledi. Altınordu'nun bu iki karşılaşmada gol yememesinde başta kaleci Ali Emre olmak üzere savunma hattında görev alan Erdi, Volkan, Ali Dere ve Furkan gibi isimler önemli rol oynadı. İzmir ekibi cumartesi Ümraniye ile oynayacak.

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