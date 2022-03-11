Altınordu çok umutlu

SPOR Toto 1. Lig'de üst üste aldığı Nasadoge Menemenspor (D) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetlerinin ardından moral depolayan düşme hattındaki Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımına güvendiğini vurguladı. Gol yemeden 1-0'lık skorlarla kazandıkları iki karşılaşmanın kendilerine özgüven sağladığını belirten deneyimli teknik adam, "Moralimiz yüksek. Önümüze umutla bakıyoruz. Ümraniye'ye kazanmak için gideceğiz" dedi. "Rakibin ne yapacağı değil bizim ne yapacağımız önemli" diyen teknik direktör Eroğlu, "Hepimiz çok umutluyuz, onlara çok güveniyorum" şeklinde konuştu. Hava şartları nedeniyle bir hafta sonrasına ertelenen Ümraniyespor maçında cezalı olan Hüsamettin forma giyemeyecek.

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