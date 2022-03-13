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Altınordu’nun yeni bankosu

Sakatlıktan çıkan Şeref Özcan, son iki maçta 11’de sahaya çıktı, galibiyetlerde çok önemli rol oynadı

13.3.2022

Altınordu’nun yeni bankosu

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da sol kanat Şeref Özcan, son 2 maçta ilk 11'de görev alarak formasına kavuştu. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon fazla şans bulamayan gurbetçi futbolcu, son 2 haftada oynanan Nasadoge Menemenspor (D) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakalarında bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Eski takımı Menemenspor önünde 61. dakikada oyundan alınan Şeref, Erzurum randevusunda ise 90 dakika sahada kaldı. Bu sezon 11 maçta toplam 345 dakikada görev yapan 25 yaşındaki futbolcu skor katkısı ise sağlayamadı. Çıkışlarını sürdüreceklerini belirten Şeref Özcan, "Son iki maça kazanarak büyük bir moral bulduk. Yolumuza kazanarak devam edeceğiz. Altınordu ligde kalacaktır" diye konuştu.

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