Altınordu’ya tanıdık rakip

Spor Toto Birinci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı zirve takipçisi Ümraniyespor'da forma giyen 3 eski oyuncusuyla rakip olacak. Daha önce 2014-2018 yılları arasında 4 sezon kırmızı-lacivertli formayı terleten Serkan Göksu, 2018-2020 sezonları arasında İzmir ekibinde top koşturan Atakan Üner ve geçen sezon takımda yer alan Emre Nefiz bu kez İstanbul temsilcisi Ümraniyespor'un başarısı için ter dökecek.

ÜÇ OYUNCU İYİLEŞTİ

İzmir ekibinin orta saha oyuncusu Recep Aydın da 2018-2019 sezonunda görev aldığı İstanbul ekibine karşı 3 puan mücadelesi verecek. Ligde son 2 maçını kazanarak moral bulan Altınordu, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılıp 3'te 3 yaparak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, maçı kazanacaklarını söyledi. Bu arada forvet Hüsamettin'in sarı kart cezalısı olduğu İzmir temsilcisinde hafif sakatlıkları bulunan Yusuf Yalçın, Volkan ve Ali Dere iyileşti. Tedavisi süren Ahmet Dereli'nin durumu önümüzdeki günlerde belli olacak.