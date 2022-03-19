Çifte zafer olsun

Spor Toto 1. Lig'de iki İzmir temsilcisi bugün zorlu maçlara çıkacak. Düşme hattıyla olan bağını koparmak isteyen ve önceki hafta deplasmanda Samsunspor'u 4-2 yenerek moral bulan Menemenspor, evinde Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Mehmet Türkmen görev yapacak.

Son 2 maçında Menemenspor (D) ve Erzurumspor'u 1-0'lık skorlarla yenerek umutlanan düşme hattındaki Altınordu ise deplasmanda zirve takipçisi Ümraniyespor'la kozlarını paylaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Furkan Aksuoğlu düdük çalacak.

ÜÇ FUTBOLCU YOK

İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Hüsamettin, tedavisi süren santrfor Ahmet Dereli ve sol bek Ali Dere forma giyemeyecek.

LALECİ DESTEK İSTEDİ

MENEMENSPOR Teknik Direktörü Cenk Laleci taraftarından destek istedi. Boluspor ile kritik bir maç oynayacaklarını belirten Cenk Laleci, "Taraftarımızın vereceği destekle zor olan karşılaşmayı kolaya çevirmek istiyoruz. Son olarak deplasmanda Samsunspor'u yendiğimiz maçtaki futbolumuzu yeniden sahaya yansıtacağız. Boluspor karşısında alacağımız galibiyet, bizi daha da rahatlatacaktır. İyi bir futbolla galibiyete uzanacağız. Futbolcularım sahada gerekeni yapacaktır" diye konuştu.