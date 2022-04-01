Altınordu’nun istikrar sembolü

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, istikrar sembolü oldu. 2012-2013 sezonundan bu yana kırmızı-lacivertli ekibin başında yer alan Eroğlu, 10. sezonunu tamamlamaya hazırlanıyor. Kulübü 3. Lig'den 1. Lig'e kadar taşıyan ve geçen sezon Altay ile oynadıkları Play-Off finalinde Süper Lig'in kapısından dönen başarılı teknik adam, Türkiye'deki teknik direktör istikrarsızlığına rağmen halen kulübün başında yer alıyor.

İSTİKRAR SAĞLADIK

Teknik direktör istikrarı bakımından Altınordu'nun Türkiye'de tek olduğunu belirten Hüseyin Eroğlu, "İstikrar, hem yetiştirici hem yarıştırıcı kimliğimizi sürdürmemiz için çok önemli. Türk futboluna birçok ismi kazandırdık. A Milli Takım'a ve uluslararası seviyede oynayan oyuncular kazandırdık. Bunlar çok önemli, Altınordu'nun misyonuna uygun hareketler. Biz sadece bu toprakların çocuklarıyla mücadele ediyoruz. Kadro kaliteleri çok güçlü takımlara karşı üstünlük sağladığımız birçok maç oldu. Oyun sistemimiz, planımız, doğru çalışma, oyuncuları geliştirme, takımı geliştirmeyle birlikte gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

HÜSAMETTİN GERİ DÖNÜYOR

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde Adanaspor'u yenerek üst üste 4'üncü galibiyetini almayı hedefleyen Altınordu'da sarı kart cezası sona eren forvet Hüsamettin Yener'in yeniden ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. İzmir temsilcisinde tedavisi süren santrfor Ahmet Dereli'nin bu hafta da riske edilmeyeceği bildirilirken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ileri uçta Anıl'ın yerine Hüsamettin'i sahaya süreceği kaydedildi. Bu sezon ligde 27 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan 27 yaşındaki Hüsamettin Yener ligin ilk haftasında Ankara Keçiörengücü (D), 4'üncü haftada ise Bursaspor (D) filelerini sarsmıştı.