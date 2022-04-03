Haydi Altınordu 4’te 4 olsun

Spor Toto 1. Lig'de Nasadoge Menemenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u art arda 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını artıran Altınordu, bugün evinde Adanaspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Stadı'nda Ömer Faruk Turtay'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Maç beIN Sports Max 2 ve TRT Türk'ten canlı olarak yayımlanacak. Ligde 31 puanla düşme hattında 16. sırada olan kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Son maçlarda çok iyi bir grafik yakaladık. Seriyi sürdürmek istiyoruz. Adanaspor karşılaşmasını kazanıp düşme hattından kurtulmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

ALTINORDU BİR İLK PEŞİNDE

SPOR Toto 1. Lig'de son 3 maçında Menemen, Erzurumspor ve Ümraniyespor'u mağlup ederek galibiyet serisi yakalayan Altınordu, bugün Adanaspor'u yenerek bir ilki daha yaşamak istiyor. En son 2018-2019 sezonunda üst üste 4 maç kazanan kırmızılacivertliler, 3 yıl sonra aynı seriyi tekrarlamayı amaçlıyor. Bu sezon ilk yarının son 3 haftasında Kocaelispor, Balıkesirspor ve Boluspor'u dize getirerek 3 maçlık seri yakalayan İzmir temsilcisi, ikinci yarıya Ankara Keçiörengücü yenilgisiyle başlamış ve daha sonra art arda 7 maç kaybederek düşme hattına demir atmıştı.

İKİ ARKADAŞ 12. KEZ KARŞI KARŞIYA

BİR dönem Bucaspor'da birlikte çalışan Adanaspor Teknik direktörü Sait Karafırtınalar ile Hüseyin Eroğlu 12. kez birbirlerine rakip olacak. İki teknik patronun şimdiye kadar rakip oluduğu 11 müsabakada Eroğlu sahadan 4 kez galibiyetle ayrıldı. Karafırtınalar 3 kez zafer kazanırken, 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Hüseyin Eroğlu, bu maçların tümünde Altınordu'nun başında yer alırken, Sait Karafırtınalar ise eski dostuna karşı Bucaspor, Kayseri Erciyesspor, Manisaspor, Altay, Boluspor, Ümraniyespor ve Adanaspor takımlarını saha kenarından yönetti. İki teknik adam ilk kez 2014- 15 sezonunda Bucaspor- Altınordu maçında kozlarını paylaştı. İzmir derbisi 1-1 eşitlikle sona erdi.