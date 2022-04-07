Altınordu’dan dev atılım

Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu, dünyaya açılma projesi kapsamında bir iş birliğine daha imza attı. Kırmızılacivertliler, Comet Sportif Etkinlikler Ltd. Şirketi ile yurt dışındaki takımlarla maç organizasyonları konusunda anlaşmaya vardı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde başkan Seyit Mehmet Özkan'ın da katıldığı imza töreninde Comet Sportif Etkinlikler Ltd. Şirket Genel Müdürü Murat Korkmaz da yer aldı. Başkan Mehmet Özkan, pandeminin etkilerinin yavaş yavaş azaldığını belirterek, "Pandemiden dolayı 2 yıl gerçekten Altınordu'nun en önemli misyonu olan yurtdışındaki takımlar ile olan sportif iş birliklerimiz, turnelerimiz, onların buraya maç yapmaya gelmeleri gibi etkinliklerimizin hepsini sekteye uğrattı" dedi.

BİZ GİDECEĞİZ, ONLAR GELECEK

Akademi sporcuların gelişiminde bunun olumsuz etkisi olduğunu belirten Özkan, "Avrupa'dan da şu anda ilişkide bulunduğumuz büyük kulüplerin akademileri ile ilgili görüşmelerimiz var. Onlar buraya, biz oraya gideceğiz. Turneler yapacağız. Burada yabancı kulüpler ile üçlü, "Three Series" dediğimiz turnuvalar yapacağız. Bütün bu organizasyonların, bizim buradaki akademi formatının yoğunluğunda üstesinden gelmemiz kolay değil. Bu anlamda Comet Sports & Events ile bir anlaşma yaptık" dedi.

BİZE OLUMLU KATKISI OLACAK

Bütün etkinlikleri Comet Sportif Etkinlikler Ltd. Şirketi önderliğinde yapacaklarını ifade eden başkan Seyit Mehmet Özkan, "Hedefimiz en az yıllık 30 tane uluslararası turnuvaya katılıp düzenlemektir. Uluslararası sportif karşılaşmaların, özellikle turnuvaların, turnelerin çocuklarımıza yaşadıkları 1 birimin belki de 5 birimi kadar daha büyük olumlu katkısı oluyor" ifadelerini kullandı.

İZMİR CUP İÇİN HEDEF 2023

Altınordu'da yönetim, pandemiden dolayı 2 yıldır düzenleyemediği turnuvayı tekrar hayata geçirecek

İZMİR ve Türk futbolunun yetiştirici kulübü olan Altınordu, korona virüs pandemisi nedeniyle 2 yıldır düzenleyemediği Uluslararası U12 İzmir Cup Turnuvası'nı seneye tekrar hayata geçirecek. 2013 yılında 8 katılımcı takımla başlayıp seneler içinde Avrupa çapından dev kulüplerin 12 yaş takımlarının katılımıyla kentte dünyayı buluşturan turnuva, 2019 yılında İzmir'de Avrupa çapından 72 takımı ağırladı. 2014 yılında 12, 2015, 2016, 2017 yıllarında 48'er, 2018 yılında 56 takım organizasyona iştirak etti. Uluslararası U12 İzmir Cup'a bugüne kadar Milan, Ajax, Anderlecht, Athletic Bilbao, Alkmaar, Benfica, Celtic, Chelsea, Hamburg, Lazio, Leicester City, M.City, O.Marseille, Paris Saint-Germain, Porto, PSV, Rangers FC, Valencia, SV Werder Bremen, Wolverhampton Wanderers, Twente, Zenit, Parma gibi 292 farklı takım katıldı.