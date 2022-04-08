TÜRK futboluna yaptığı altyapı yatırımlarıyla son yıllarda birçok genç futbolcu armağan eden Altınordu'da Cengiz Ünder bereketi yaşanıyor. Kırmızı-lacivertliler, 6 yıl önce bonservisiyle uğurladığı 24 yaşındaki oyuncu sayesinde kasasını doldurmayı sürdürüyor. Cengiz'in kiralık olarak forma giydiği Fransız kulübü Marsilya, oyuncunun bonservisini İtalyan ekibi AC Roma'dan 8.4 milyon Euro karşılığı aldı. Bu hamle sonrası bu transferden de bir miktar pay elde edecek.

DAYANIŞMA PAYI

2016 yılında Cengiz Ünder'in, Medipol Başakşehir'e transferinden 700 bin Euro alan, oyuncunun sonraki sezon Başakşehir tarafından Roma'ya satılışından yüzde 30 pay elde edip 4.5 milyon Euro bu kez FIFA'dan dayanışma katkı payı alacak. Cengiz Ünder 23 yaşını geçtiği için transferinden yetiştiricilik bedeli geliri elde edemeyecek İzmir temsilcisi, oyuncudan dayanışma katkı payı geliri adı altında bir kazanç daha elde edecek.

4 MİLYON 58 BİN LİRA

CENGİZ'İN 8.4 milyon Euro bonservisinin yaklaşık yüzde 3'lük kısmı FIFA talimatları gereği Altınordu hesabına aktarılacak. Altınordu, bu transfer sonrası 252 bin Euro (4 milyon 58 bin lira) daha kasasına koyacak. Kırmızı- lacivertliler, 2012-2016 yılları arasında A takımda forma giyen Cengiz için 6 yıllık süreçte farklı dönemlerde toplam 5 milyon 452 bin Euro kazanç elde etmiş oldu.

AHMET İLHAN ÇOK MUTLU

SPOR Toto 1. Lig'de son 4 maçını gol yemeden kazanarak düşme hattından kurtulmak için umut tazeleyen Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan Özek, çok mutlu olduğunu söyledi. Son 4 maçta 3 gol atan ve toplamda 9 kez fileleri sarsan tecrübeli futbolcu, "İki yıldır buradayım ve çok mutluyum. Altınordu arması için var gücümle savaşıyorum. Takıma da katkı verdiğim için mutluyum. Kötü gittiğimiz dönemde başkanımız geldi bizimle toplantı yaptı, sonra biz de kendi aramızda konuştuk. Devamlı aktiviteler yaparak beraber olduk. Ben takımın hepsini kendi evime götürdüm, genç kardeşlerimi ailem gibi görüyorum. Saha dışında ve saha içinde tam bir takım havası oluşturduk. İnşallah ligi en iyi yerde tamamlayacağız" dedi.