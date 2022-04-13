Altınordu’nun puan sevinci

Spor Toto 1. Lig'de üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından Eyüpspor deplasmanından beraberlikle dönen Altınordu, rakiplerinin puan kaybettiği haftada 1 puana sevindi. Denizli ve Menemenspor'un yenildiği haftada İstanbul'da kaybetmeyen kırmızı- lacivertliler, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Puanını 35'e yükselten İzmir temsilcisi 15. sırada kaldı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son haftalardaki çıkışlarını Eyüpspor müsabakasında da sürdürdüklerini ifade etti.

EROĞLU: MEMNUNUM

Tecrübeli teknik adam, "Eyüp maçına gelmeden önce 4 maçımızı kazanmıştık. Bireysel anlamda yükselen bir performansımız ve özgüvenimiz vardı. İlk yarının bitimine doğru talihsiz penaltıyla geriye düşsek de ikinci yarı oyunda ağırlığımızı hissettirdik" dedi. Eyüpspor karşısında öne geçmelerine rağmen skoru koruyamadıklarını belirten Eroğlu şöyle konuştu: "Rakip önünde berabere kalmak çok değerliydi. Maçtan önce bakıldığında puan çok önemliydi. Genelde de takımımdan çok memnunum."

ÖZEK'TEN MÜTHİŞ BİR PERFORMANS

Spor Toto Birinci Lig'de mücadele eden Altınordu'nun deneyimli kaptanı Ahmet İlhan Özek son karşılaşmalarda ortaya koyduğu müthiş performansla adeta parmak ısırttı. Tecrübeli oyuncu, kırmızı- lacivertlilerin son 5 lig maçında 4 gol ve bir asistlik performans ortaya koydu. Kulübün sosyal medya adreslerinden de Ahmet İlhan Özek'in dümen başında yer aldığı fotoğraflı bir paylaşım da yapıldı.