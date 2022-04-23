Altınordu’da Şeref rüzgarı

SPOR Toto 1. Lig'de son 7 maçını kaybetmeyen ve ateş hattından kurtulan Altınordu'da Şeref Özcan rüzgarı esiyor. İzmir temsilcisinde daha önce oynadığı 9 maçta skor katkısı veremeyen forvet, yenilmezlik serisinin başladığı Menemenspor karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez ilk 11'e monte edilerek son 7 maçta teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun vazgeçilmezlerinden oldu. Kırmızı-lacivertlilerin yakaladığı çıkışın baş aktörlerden biri olan 25 yaşındaki forvet Şeref Özcan, bu süreçte takımı adına 3 gol, 1 de asist katkısı vererek alkış topladı. Ümraniyespor deplasmanında 1 asiste imza atan golcü, Ege derbisinde Manisa Futbol Kulübü'ne bir, son oynanan karşılaşmada Ankaragücü'ne ise iki gol atarak alınan kritik puanların mimarlarından oldu.