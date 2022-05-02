Altınordu bu kez umduğunu bulamadı

SPOR Toto 1. Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla ateş hattından çıkan ve geçen haftayı maç yapmadan geçiren Altınordu, rakiplerinin aldığı sonuçlara sevinemedi. İzmir temsilcisi Boluspor, Denizlispor ve Bursaspor'un haftayı galibiyetle kapatmasının ardından 15. sıraya geriledi ve ateş hattının bir basamak üstüne yerleşti. Kümede kalma hesapları yapan kırmızı-lacivertlilerin düşme hattıyla arasındaki puan farkı da 1'e inerken, Altınordu pazar günü en yakın takipçisi 40 puanlı Kocaelispor'la deplasmanda kapışacak. İzmir ekibi son iki maçında ise evinde küme düşen Balıkesirspor'u ağırlayacak, ardından Bolu'ya konuk olacak.