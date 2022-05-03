Bir türlü potadan uzaklaşamadı

1. Lig'de geçen haftayı maç yapmadan geçiren 41 puanlı Altınordu, son haftalarda aldığı iyi sonuçlara rağmen huzuru bulamadı. İzmir temsilcisi, son 8 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken sadece geçtiğimiz hafta Samsunspor'a kaybederek performansıyla göz doldurmuştu.

TEHLİKE VAR

Bu süreçte 19 puanı hanesine yazdırarak ateş hattından kurtulan kırmızı- lacivertliler, bay takım olarak geçtiği haftada rakiplerinin kazanmasıyla kendisini bir anda düşme barajının bir basamak üstünde buldu. Denizlispor, 2-1'lik G.Birliği galibiyetiyle 42 puana ulaşırken, Boluspor da Adanaspor'u 2-1 yenip puanını 41 yaptı. Bursa, Manisa FK galibiyetiyle 38 puana ulaştı. Menemen, Tuzla beraberliğiyle puanını 38 yaptı. Kocaelispor'un ise Erzurumspor'a tek golle yenilmesi İzmir temsilcisinin yüzünü güldürdü. Kocaeli 40 puanla düşme hattında kalırken, Altınordu son 3 maç öncesi rakibinin 1 puan ve 1 basamak üzerinde yer aldı.