Yok böyle maç

Spor Toto 1. Lig'de kendisi gibi kümede kalmaya çalışan Altınordu, öne geçtiği maçta Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. 3. dakikada Mehmet Taş'ın ceza sahası dışından şutunda kaleci Ali Emre topa sahip oldu. 9'da Gueye'nin pasında Samed Ali'nin şutunda kaleci Ali Emre gol izni vermedi. 29'da Atila'nın kullandığı serbest atışta top yandan dışarıya çıktı. 38'de Diop'un sağdan ortasında Gueye'nin kafa şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 43'te Musa'dan sıyrılan Şeref, takımını golden etti. 45+4'te Altınordu defansının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Kocaelisporlu Mehmet Taş, yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu: 1-0.

ŞEREF ÖZCAN DİREĞE TAKILDI

47'de Mehmet Yılmaz ceza sahası içinde Şeref'i düşürdü. Maçın hakemi Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. 50'de Ahmet İlhan eşitliği sağladı: 1-1. 65'te Kürşad'ın soldan sert ortasında defanstan seken topa Recep bekletmeden vurdu, çok güzel bir gol attı: 1-2. 73'te Kubilay'ın uzaktan şutunda top direğin üstünden az farkla dışarıya çıktı. 86'da Gueye'nin şutunu Rıdvan son anda çıkardı. Hakem Ali Palabıyık'ın ofsayt gerekçesiyle endirekt serbest vuruş verdiğini düşünen Altınordu kalecisi Ali Emre topu önüne koydu. Kolovos duran topu ağlara gönderdi. Hakem de golü verdi: 2-2. 90+5'te Şeref'in şutu direkte patladı. Maç 2-2 bitti.





EROĞLU'NDAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Kocaelispor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Genç teknik adam, Metehan'ı kadroya almazken, Emircan ise yedek soyundu. Bu iki oyuncunun yerinde Ahmet İlhan ile Kubilay oynadı.

SAHAYA PET ŞİŞE YAĞDI

Kocaelispor-Altınordu maçını yaklaşık 30 bin taraftar izlerken, ev sahibi takıma taraftarları büyük destek verdi. Kocaeli'de karşılaşma hemen maçın başında atılan konfetiler yüzünden 5 dakika geç başladı. Karşılaşmanın 16. dakikasında yine Kocaelispor taraftarının attığı konfetiler yüzünden maç bir kez daha durdu. 77. dakikada Altınordulu Rıdvan ile Atila arasında taç atışı sırasında yaşanan gerginliğe taraftarlar bir kez daha dahil oldu. Kocaelili taraftarlar sahayı yine pet şişe yağmuruna tutarken, Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül de atılan şişelerden nasibini aldı. Maçın hakemi Ali Palabıyık 90+8. dakikada anons yaptırdı.



ALİ EMRE ÇOK ÜZGÜNÜM

Altınordu'nun 2-1 önde olduğu maçta beraberlik golünü yiyen kaleci Ali Emre üzgün olduğunu söyledi. 86. dakikada Ali Palabıyık'ın endirekt serbest vuruş verdiğini düşünen Altınordu kalecisi Ali Emre topu önüne koydu. Kocaelisporlu Kolovos, duran topu ağlara gönderdi. Palabıyık, santrayı gösterince ortalık karıştı. 2-2 sona eren maçın ardından açıklama yapan Altınordu kalecisi Ali Emre, "Yan hakemin bayrak kaldırdığını gördüm. Hakem Ali Palabıyık'ın günahına girmeyeyim ama topu yere koy işaretini gördüm. Yine tüm sorumluluk benim, benim yüzünden kazanamadık. Üzgünüm" dedi.



BERABERLİK GOLÜ ALİ EMRE'YE YAZAR MİNİ YORUM (Şerafettin ÇIRACI)

KOLAY değil 30 bin taraftarın önünde oynamak. Stada daha gelirken başlayan gerginlikler maç içine de yansıyınca işler çığırından çıktı. Sahaya atılan pet şişeler, futbolcular arasındaki gerilim, Altınordu kalecisi Ali Emre'nin yaptığı hata iyi mücadelenin önüne geçti. Kümede kalma mücadelesi veren hem Kocaelispor hem de Altınordu, belki de sezonun en önemli maçına çıkıyorlardı. Önce İzmir ekibi yenik duruma düştü, ardından eşitliği sağlayıp 2-1 öne geçti. Maç Altınordu'nun zaferiyle bitecek derken, 86. dakikada kaleci Ali Emre'nin hatası işleri değiştirdi. Yan hakemin bayrak kaldırdığını gören, ancak düdük çalmayan hakem Ali Palabıyık'ın elle iki kez işaret yaparak "Oyna" demesine rağmen Kolovos'un gelip de gol atmasına seyirci kalan Kocaelispor'un beraberlik golü Ali Emre'ye yazar.