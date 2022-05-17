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Haberler Altınordu Altınordu'da Eroğlu'nun 10 yıllık görevi sona erdi

Altınordu'da Eroğlu'nun 10 yıllık görevi sona erdi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da 2012 yılından bu yana teknik direktörlük görevini üstlenen Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı. Eroğlu, geçen sezon Süper Lig'in kapısından dönme üzüntüsü yaşamıştı.

DHA

17.05.2022, 18:05

Altınordu’da Eroğlu’nun 10 yıllık görevi sona erdi

Geçen sezon Play-Off finali oynadığı ligde bu sezon kümede kalmayı bitime 1 hafta kala garantileyen İzmir temsilcisi, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli çalıştırıcı ile yola devam etmeme kararı aldı. Kırmızı-lacivertli takımın başında 2012-13 sezonunda 3'üncü Lig'de bir sonraki sezon ise 2'nci Lig'de üst üste 2 şampiyon şampiyonluk elde eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu, geçen sezon Süper Lig'in kapısından dönme üzüntüsü yaşamıştı.

Altınordu'da 10 yıllık görev süreci sona eren 49 yaşındaki teknik adam için bir veda töreni düzenlendi. Türk futbolunun en istikrarlı teknik adamları arsında yer alan Hüseyin Eroğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda hedefinin Avrupa'da ülkemizi temsil etmek olduğunu, özellikle Bundesliga'da çalışmak istediğini dile getirmişti. Almanya doğumlu Eroğlu, pek çok kez kendisine Süper Lig'den teklif gelmesine rağmen İzmir kulübünde kalmayı tercih etmişti. Altınordu'da liglerde ve kupada toplam 369 resmi maçta görev alan deneyimli teknik direktör; 167 galibiyet, 91 beraberlik, 111 mağlubiyet gördü.

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