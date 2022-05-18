Altınordu’da Eroğlu şoku

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da 2012 yılından bu yana teknik direktörlük görevini üstlenen Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı. Geçen sezon Play- Off finali oynadığı ligde bu sezon kümede kalmayı bitime 1 hafta kala garantileyen İzmir temsilcisi, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli çalıştırıcı ile yola devam etmeme kararı aldı. Kırmızı- lacivertli takımın başında 2012-13 sezonunda 3. Lig'de bir sonraki sezon ise 2. Lig'de üst üste 2 şampiyon şampiyonluk elde eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu, geçen sezon Süper Lig'in kapısından dönme üzüntüsü yaşamıştı.

Altınordu'da 10 yıllık görev süreci sona eren 49 yaşındaki teknik adam için bir veda töreni düzenlendi. Türk futbolunun en istikrarlı teknik adamları arsında yer alan Hüseyin Eroğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda hedefinin Avrupa'da ülkemizi temsil etmek olduğunu, özellikle Bundesliga'da çalışmak istediğini dile getirmişti.

369 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Almanya doğumlu Eroğlu, pek çok kez kendisine Süper Lig'den teklif gelmesine rağmen İzmir kulübünde kalmayı tercih etmişti. Altınordu'da liglerde ve kupada toplam 369 resmi maçta görev alan deneyimli teknik direktör, 167 galibiyet, 91 beraberlik, 111 mağlubiyet gördü.

BİR YOL HİKAYESİYDİ

ALTINORDU ile yollarını ayıran teknik direktör Hüseyin Eroğlu, daha önce hiç kimsenin yürümeye cesaret bile edemediği bir yola kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ile 10 yıl önce birlikte çıktıklarını belirtti. Eroğlu, "Altınordu, 90 dakikaya ve futbol sahalarına asla ve asla sığmayacak, büyük bir yol hikayesidir. Altınordu, tarihe tanıklık edenlerin değil, tarihi birlikte yazanların eseridir. Bu eserde küçük bir payım bile varsa çok mutlu olurum" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN FERGUSON'U OLACAKTI!

BAŞKAN Seyit Mehmet Özkan 2014 yılında Hüseyin Eroğlu için, "Alex Ferguson'un rekorunu kıran ilk Türk teknik direktör olacaktır" demişti. Özkan o dönem "27 yılda M.United efsanesini oluşturan Ferguson'un rekorunu kıracaktır" ifadelerini kullanmıştı.

EMİRCAN'A KANCA

OLUŞTURDUĞU altyapı modeliyle Türkiye'nin bacasız fabrikası olan Altınordu'da bir genç daha Avrupa yolcusu. Daha önce Çağlar Söyüncü'yü Freiburg'a Yiğit Emre'yi Fortuna Sittard ve son olarak Burak İnceyi Armania Bielefeld'e veren kırmızı-lacivertliler, şimdi de Emircan Gürlük'ü yollamaya hazırlanıyor. 18 yaşındaki gelecek vadeden futbolcunun İtalya Serie A ve Serie B ekiplerinin transfer listesinde olduğu öğrenildi. Bu ekiplerin arasında Empoli, Hellas Verona, Benevento, Como ve Pisa'nın olduğu ifade edildi. İtalyan ekiplerinin temsilcilerinin önümüzdeki ay içinde Altınordu yönetimi ile görüşeceği belirtildi. Yönetimin gelecek tekliflere göre bir bonservis bedeli belirleyeceği ve sonraki satıştan da pay isteyeceği öğrenildi.