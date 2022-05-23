Hedef Avrupa

Spor Toto 1. Lig'de sezonu 45 puanla 16. sırada tamamlayan Altınordu'da Hüseyin Eroğlu'nun yerine teknik direktörlük görevine getirilen Ufuk Kahraman, kulübün en temel taşının Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) olduğunu söyledi. Şuan kadrolarında öz kaynaktan gelen 15 oyuncunun olduğunu belirten Ufuk Kahraman, "Bu oyuncuların yanlarına yine de dışardan bazı futbolcular kadroya dahil edilecektir. Bu sezon birçok genç oyuncumuza forma şansı verdik. Onlar da kendilerini geliştirdiler. Yeni sezonda Emircan Gürlük, Sami Satılmış, Muzaffer Kocaer, Furkan Metin gibi gencimiz daha uzun süre alacak. Ben bu oyunculardan birkaçının aynı Burak İnce gibi yurt dışına transfer yapacağına inanıyorum" dedi.



ÜÇ OYUNCUYLA GÖRÜŞECEKLER

Sözleşmesi sona eren Hüsamettin Yener, Ahmet İlhan Özek, Recep Aydın gibi tecrübeli oyuncularla da yola devam konusunda görüşeceklerini açıklayan Ufuk Kahraman şöyle devam etti: "Bu futbolcularla da görüşeceğiz ve bir karar vereceğiz."

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