Altınordu’da mutlu son

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, iç transferde gaza bastı. İzmir ekibi kaptan Ahmet İlhan Özek ile yeniden anlaşmaya varırken, sağ bek Rıdvan Koçak'ın da yeni sezonda kadroda olacağı öğrenildi. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre tecrübeli oyuncu Ahmet İlhan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kaptan Ahmet İlhan Özek, Altınordu A Takım CEO'su Mehmet Necati Özdeniz'in de katıldığı törenle resmi imzayı attı. Tecrübeli sağ kanat, Altınordu ile tekrar anlaşmaya vardığı için mutlu olduğunu söyledi. Altınordu Üst Yöneticisi Mehmet Necati Özdeniz ise, "Hocamız Ufuk Kahraman'ın raporu doğrultusunda kaptanımızla tekrar anlaşmaya vardık. Kendisi takımımızda ağabey diye nitelendirdiğimiz oyunculardan birisi. Kendisi gelecek yıl da öz kaynak sistemimizden yetişen oyuncularımıza ağabeylik edecek. Hocamızın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.

SÖZLEŞMEDEKİ ÖZEL MADDE AKTİFLEŞTİ

SEZON başında 1+1 yıllık anlaşma ile Menemenspor'dan transfer edilen Rıdvan Koçak'ın da sözleşmesinde, "20 maç oynaması durumunda sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi olduğundan dolayı İzmir temsilcisinde kadroda kaldığı öğrenildi.