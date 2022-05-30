Altınordu’da hedef Şahverdi

Spor Toto Birinci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, gözüne Ankaragücü forması giyen genç yıldız Şahverdi Çetin'i kestirdi. İç transferde Ahmet İlhan Özek ve Rıdvan Koçak ile tekrar anlaşarak son derece hızlı bir başlangıç yapan, Recep ile yollarını ayıran kırmızı lacivertli İzmir ekibi, dış transferde de Süper Lig'e yükselen Ankara temsilcisinin 21 yaşındaki genç yıldızına kanca attı. Alman ekibi Eintracht Frankfurt alt yapısında yetişen ve iki sezondur Başkent ekibinin formasını giyen orta saha, geride kalan sezonda 21 maçta 975 dakika süre aldı, iki de gol kaydetti. Almanya U17 milli takımında da forma giyen Şahverdi için Altınordu'nun önümüzdeki günlerde Ankara ekibinin kapısını çalması bekleniyor.



KİRALIK FORMÜLÜ DE MASADA

Altınordu, kulübüyle 1 yıl sözleşmesi bulunan genç orta saha oyuncusu için öncelikle Ankaragücü'nün kararını bekleyecek. İzmir temsilcisinin, Şahverdi Çetin'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı da öğrenildi.



KAHRAMAN: KEYİF VERECEĞİZ

Yabancı futbolcu oynatmayan ve Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmayı ilke edinen kırmızı-lacivertli ekibin bayrağı Hüseyin Eroğlu'ndan devralan yeni teknik patronu Ufuk Kahraman, "Altınordu, 1. Lig'de yine keyif verecek bir futbol oynayacak. Misyonumuz bu. Geride bıraktığımız sezonda A takım kadrosunda öz kaynaktan yetişen 15 futbolcumuz var. İç transferde iskelet kadromuzu korursak, dış transferde en fazla 3-4 takviye yaparız. Niğde'de kiralık oynayan Emre, Alperen gibi gençler de geliyor. Bunlar bizim hedef oyuncularımız olacaktır" dedi.



■ BERKE ÖZBAY

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