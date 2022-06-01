Başkan Özkan işaret etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi dış transfer çalışmalarına başlamadan önce öz kaynaktan yetişen gençlerini mercek altına aldı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, teknik direktör Ufuk Kahraman ve ekibiyle yaptığı toplantıda antrenörlerden U19 ve U17 takımlarını takip etmelerini istedi. Altınordu teknik ekibinin geçen sezon iki yaş grubunda oynanan tüm akademi maçlarını izleyeceği, ayrıca Türkiye Şampiyonası finallerinde boy gösteren U19 ve U17 takımlarını canlı olarak izlemeye aldığı öğrenildi.

GÖZLERİ ÖZ KAYNAKTA

Altınordu, Gelişim Ligleri U19 TFF 1. Ligi'nde sezonu şampiyonlukla tamamlarken, Elit U17 Ligi'nde ise yarı finalde Galatasaray ile eşleşti. Teknik ekiple birlikte A Takım CEO'su Mehmet Necati Özdeniz'in de genç takımların maçlarını takip ettiği bildirildi. Ligde yıllardır sadece yerli ve genç oyunculardan oluşan düşük bütçeli takımlarla mücadele eden Altınordu'nun yeni sezonda da mütevazı bir kadro ile yola çıkacağı kaydedildi.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Kadrosuna dış transferde 3-4 oyuncuyu katmayı planlayan Altınordu yönetimi, geçen sezonun devre arasında Ankaragücü'nden kiraladığı Erdi Dikmen ile Şahverdi Çetin için Süper Lig'e çıkan Başkent ekibiyle görüşmeye hazırlanıyor. İzmir temsilcisinin, iki futbolcunun gelecek sezon kadroda yer alması için oldukça istekli olduğu belirtildi.