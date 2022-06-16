Altınordu çıkmazda

Spor Toto Birinci Lig ekiplerinden Altınordu, hem dış hem de iç transferde umduğunu bulamadı. Kırmızı- lacivertli İzmir temsilcisinin sezon başında Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a verdiği eski oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu tekrar takıma döndürme çabası çıkmaza girdi. Adana temsilcisiyle Metehan için uzun süredir görüşme yapan İzmir ekibi, umduğunu bulamadı. Metehan'ın Altınordu'ya geri dönmek istediği öğrenilirken, Adana Demirspor cephesinin ise transfer politikasını netleştirememesinden dolayı görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği belirtildi. İç transferde Ahmet İlhan, Rıdvan, Volkan ve Erdi ile anlaşan, Recep'le ise yolları ayıran Altınordu, sözleşmesi sona eren Hüsamettin Yener'den hala net cevap alamadı.



HÜSAMETTİN ZAMAN İSTEDİ

Önceki gün evlenen Hüsamettin'in eşinin İstanbul'da çalışıyor olması nedeniyle kırmızı-lacivertli yönetimden biraz daha zaman istediği öğrenilirken, 27 yaşındaki forvetin İstanbul ekiplerinden gelecek teklifleri de beklediği belirtildi. Altınordu'da devam etmek isteyen golcünün karar vermekte zorlandığı ancak net cevabını hafta sonuna kadar vereceği de gelen haberler arasında.



■ BERKE ÖZBAY

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