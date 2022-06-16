Erdi Dikmen’de mutlu son

Altınordu yönetimi, geçen sezonun devre arasında Ankaragücü'nden kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği stoper Erdi Dikmen'in bonservisini aldı. İzmir temsilcisi futbolcunun sözleşmesinde yer alan, "3 milyon TL karşılığında bonservisi alınır" maddesinden yararlanarak tecrübeli savunmacıyı renklerine bağladı.



11 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ

Bir süredir Başkent ekibi Ankaragücü ile sözleşmede yer alan opsiyon konusunda görüşme halinde olan kırmızı-lacivertli İzmir temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'e yükselen kulüple anlaşarak transferi bitirdi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Altınordu formasıyla 11 karşılaşmaya çıkan Erdi Dikmen, 1 asist yaptı. 25 yaşındaki defans oyuncusu Kocaelispor deplasmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle son 2 haftadaki Balıkesirspor ve Boluspor maçlarında görev yapamadı.

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