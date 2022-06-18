Altınordu Oğuzhan’ın peşinde

Spor Toto Birinci Lig ekiplerinden Altınordu'da transfer çalışmaları hız kazanıyor. İç transferde Ahmet İlhan, Volkan ve Rıdvan ile nikah tazeleyen, devre arasında kiraladığı Erdi'nin ise bonservisini alarak 2+1 yıllık sözleşme imzalayan İzmir temsilcisi gözünü dış transfere çevirdi. Akhisarspor'dan Bertuğ Bayar'ı renklerine bağlayan kırmızı-lacivertliler, Bursaspor'dan Burak Altıparmak'ın ardından gündemine bu kez de Menemenspor'la sözleşmesi biten Oğuzhan Çapar'ı aldı. Balıkesirspor altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonun başında sarı-lacivertli ekibe katılarak küme düşme üzüntüsü yaşayan 25 yaşındaki savunmacı, Menemenspor formasıyla 25 karşılaşmada görev yaptı. Bu süreçte rakip ağları 1 kez sarsan genç stoper, 1 golün de pasını verdi.



OĞUZHAN'IN TALİPLERİ ARTIYOR

DAHA önce Balıkesirspor ve Kayserispor formalarını da giyen Oğuzhan, kariyerinde 104 maça çıkarken, 4 gol attı, 4 de asist yaptı. Bonservisi elinde bulunan Oğuzhan'a 1. Lig'in yeni ekibi Sakarya başta olmak üzere birçok takımın da ilgisinin olduğu öğrenildi. Altınordu yönetiminin önümüzdeki günlerde futbolcuyla bir görüşme yapması bekleniyor.

METEHAN'DA RAKİP ÇIKTI

Altınordu'nun kadrosuna katmak istediği ancak mutlu sona bir türlü ulaşamadığı eski futbolcusu Metehan Mimaroğlu'nun Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor'la anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. İzmir temsilcisinin geçen sezonun devre arasından bu yana takıma döndürmek istediği 27 yaşındaki orta sahaya, Süper Lig'den Ümraniyespor, İstanbulspor ile Hatayspor ve TFF 1. Lig'den ise Samsunspor, Bodrumspor, Eyüpspor gibi ekiplerin de ilgisinin olduğu kaydedilirken, Metehan'ın tercihini Süper Lig'den yana kullanacağı da gelen haberler arasında.



■ BERKE ÖZBAY