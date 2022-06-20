Hüsamettin’e Süper kanca

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'da takviye çalışmaları sürerken, sözleşmesi sona eren forvet Hüsamettin Yener'e Süper Lig'den talip çıktı. Kırmızı-lacivertli ekibin görüşmelerden henüz sonuç alamadığı 27 yaşındaki futbolcuya ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor'un talip olduğu öğrenildi. Altay altyapısından yetişen ve son 2 buçuk sezonda kırmızı-lacivertli ekipte top koşturan 27 yaşındaki futbolcu, yönetim ile yaptığı ilk görüşmede süre istemişti. Geçtiğimiz günlerde evlenen Hüsamettin'in eşinin İstanbul'da çalışıyor olması ve Süper Lig'de oynamak istemesi nedeniyle İstanbul ekibinden gelen teklifi değerlendirmesi bekleniyor. Teknik direktör Ufuk Kahraman'ın da kadroda kalması yönünde rapor verdiği tecrübeli futbolcunun kaderi önümüzdeki günlerde netleşecek.

TAKIMDAN AYRILAN İKİNCİ OYUNCU OLACAK

İstanbulspor'un teklifini değerlendirmeye alan Hüsamettin, sezon bitimiyle takımdan ayrılan ikinci oyuncu olacak. Sadece Recep'le yolları ayırma kararı alan İzmir temsilcisinde Hüsamettin de yuvadan uçuyor. Kırmızı-lacivertliler, iç transferde Rıdvan, Volkan, Ahmet İlhan ve Erdi ile tekrar anlaşırken teknik heyetin raporu doğrultusunda dış transfere hız verecek.