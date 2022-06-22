  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Metehan’a taksit engeli

Metehan’a taksit engeli

Altınordu yönetimi eski futbolcusunu Adana Demirspor’dan isterken, Güney ekibinin parayı peşin talep etmesi üzerine görüşmeler tıkandı

22.6.2022

Metehan’a taksit engeli
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor'dan yuvaya döndürmek istediği Metehan Mimaroğlu'nun transferi askıya alındı. İki kulübün oyuncunun transferi konusunda ilk etapta 4 milyon TL bonservis ücretinde mutabık kaldığı öğrenildi. Adana Demirspor'un parayı peşin istediği ifade edilirken, Altınordu'nun bonservis bedelini 8 taksitle ödeme teklifinde bulunması üzerine görüşmeler tıkandı. Metehan'ın ısrarla kırmızı-lacivertli kulübe dönmek istediği belirtilirken, kulüp temsilcilerinin tekrar masaya oturarak pürüzleri gidermesi bekleniyor.

GÖZLERİ YENER'DE
Bu arada Altınordu yönetimi, sözleşmesi sona eren ismi Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor ile geçen Hüsamettin Yener ile de son bir görüşme daha yapacak. Kırmızı-lacivertlilerin tecrübeli golcüyü kalması için ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA