Metehan’a taksit engeli

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor'dan yuvaya döndürmek istediği Metehan Mimaroğlu'nun transferi askıya alındı. İki kulübün oyuncunun transferi konusunda ilk etapta 4 milyon TL bonservis ücretinde mutabık kaldığı öğrenildi. Adana Demirspor'un parayı peşin istediği ifade edilirken, Altınordu'nun bonservis bedelini 8 taksitle ödeme teklifinde bulunması üzerine görüşmeler tıkandı. Metehan'ın ısrarla kırmızı-lacivertli kulübe dönmek istediği belirtilirken, kulüp temsilcilerinin tekrar masaya oturarak pürüzleri gidermesi bekleniyor.



GÖZLERİ YENER'DE

Bu arada Altınordu yönetimi, sözleşmesi sona eren ismi Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor ile geçen Hüsamettin Yener ile de son bir görüşme daha yapacak. Kırmızı-lacivertlilerin tecrübeli golcüyü kalması için ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

DİĞER