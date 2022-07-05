Altınordu Safa’yı aldı

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonda üst sıraları zorlamayı hedefleyen Altınordu, sol kanat transferinde mutlu sona ulaştı. Kırmızı-lacivertliler, bir süredir transferi için yoğun çaba sarf ettiği Adana Demirspor'lu Metehan Mimaroğlu'nu Eyüpspor'a kaptırmıştı. İzmir ekibi, eski oyuncusunun yerine bonservisi Trabzonspor'da bulunan ve geçen yıl Tuzlaspor'da geçici olarak forma giyen Safa Kınalı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmayı başardı. 23 yaşındaki futbolcu dün resmi sözleşmeye imza attı. Kulüp, "Yeni transferimize hoş geldin derken, kırmızı-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz" açıklamasıyla yeni transferini duyurdu.

TAYFUN AYDOĞAN OLMUYOR

Bu arada yönetimin talip olduğu on numara Tayfun Aydoğan için kulübünden olumsuz yanıt geldi. Adana ekibi 26 yaşındaki futbolcunun transferine sıcak bakmazken İzmir temsilcisi, mecburen alternatif isimlere yöneldi.