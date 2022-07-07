Altınordu’da rota Tuğbey

SPOR Toto 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Süper Lig hedefiyle başlayan Altınordu, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. İskelet kadrosunu Recep ve Hüsamettin dışında büyük oranda korumayı başaran, dış transferde ise kadrosunu Akhisarspor'dan forvet Bertuğ Bayar ve Trabzonspor'dan sol kanat Safa Kınalı ile güçlendiren İzmir temsilcisinin, orta saha takviyesi kapsamında gündemine Bursaspor'la sözleşmesini fesheden Tuğbey Akgün'ü aldığı öğrenildi. Bursaspor altyapısından yetişen 19 yaşındaki merkez orta saha için genç futboluyla dirsek temasında olduğu öğrenilen kırmızı-lacivertli yönetimin, transferi önümüzdeki günlerde bitirmesi bekleniyor.

TAYFUN İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İZMİR ekibinin Adana Demirspor'dan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan için de girişimlerinin sürdürdüğü öğrenilirken, lacivert-mavili yönetim ve teknik heyetin raporunun beklendiği ifade edildi. ■ BERKE ÖZBAY