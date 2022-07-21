Altınordu Gökcan’ın peşinde

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon iddialı bir takım yaratmak isteyen Altınordu, orta saha pozisyonuna takviye arayışlarını İstanbul'a çevirdi. Teknik direktör Ufuk Kahraman'ın istediği 8 numarayı bir türlü bulamayan kırmızı-lacivertliler, bonservisi Eyüpspor'da bulunan Gökcan Kaya'yı gündemine aldı. Geçen sezon Pendik de kiralık olarak oynayan 26 yaşındaki futbolcu ile temaslar kurulurken en büyük engel oyuncunun 2025 yılına kadar devam eden kontratı olarak göze çarpıyor. Kırmızı-lacivertli yönetim, bu kez transferin gerçekleşmesi için yoğun çaba sarf edecek. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın bonservis bedeli ödemeyi de kabul ettiği Gökcan için pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor.

TAYFUN'DAN VAZGEÇMİŞTİ

Kırmızı-lacivertli takım transferini gerçekleştiremediği Adana Demirsporlu 8 numara Tayfun Aydoğan için yıllık 2 milyon liraya çıkarken, transferden kulübünün istediği 750 bin Euro'luk bonservis bedeli nedeniyle vazgeçmek zorunda kalmıştı.

FOOTBALL CAMPS SÜRÜYOR

ALTINORDU tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen Altınordu Football Camps devam ediyor. Metin Oktay Yerleşkesi'nde yatılı kalan misafir sporcular, kulüp antrenörleri tarafından ileri futbol eğitimi alıyor. Sporcular, boş vakitlerinde de eğlenceli etkinliklerle günlerini değerlendiriyor.