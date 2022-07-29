A.Ordu’nun tek rakibi Avrupa

Türk futbolunda son yıllarda öz kaynak sistemine yaptığı yatırımlar ve yetiştirdiği oyuncularla örnek gösterilen Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, futbol eğitimi konusunda Avrupa kulüpleriyle yarıştıklarını dile getirdi. U-16 ve U-17 takımlarında oynayan gençlerin en geç 4 yıl içinde A takım forması giyebilecek noktaya geleceğini anlatan başkan Özkan, "Programlarımız tamamıyla Avrupa'nın bütün ünlü akademilerinin yapmış olduğu programlarla aynıdır. Hatta onlardan fazlası vardır, eksiği yoktur" diye konuştu.

"NİRVANAYA ULAŞTIK"

"Futbolda insana yatırımda biz neredeyse nirvanaya ulaştık" diyen Özkan, "Çocuklara her türlü imkanı sağlıyoruz. Altınordu'da eğitim alan bütün çocuklarımızın önceliği Avrupa'nın en üst liglerinde oynamak. Bunu çocukların beyinlerine kazımaya çalışıyoruz. 85 milyon nüfusumuz var, bu potansiyeli kinetik enerjiye çevirmenin tek yolu var, o da yöneticilerimizin öz kaynağa yönelmeleri. Takımın hiç olmazsa yarısını kendi çocuklarından elde etmeleri için çaba göstermeleri, bütçelerinden kaynak ayırmaları gerekiyor. Hiç yatırım yapmazsan olmaz" ifadelerini kullandı.

"HUZURSUZ İNSANDAN ÜRETİM ÇIKMAZ"

OYUNCU yetiştirirken değer verilmesi gerektiğini ifade eden Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Sen çocuktan 90 dakika sahada ayakta kalmasını, kora kor mücadele yapmasını istiyorsun, çocuğun karnı aç. Aç ayı oynar mı? Oynamaz. Çocuğun devamlı olumlu bildirimlerle desteklenmesini istiyorsun ama ailede huzur yok. Çocuğun da huzuru olmuyor. Huzursuz insandan üretim çıkmaz. Baba bir an önce olmasını, aileye hanlar hamamlar almasını istiyor. Çocuğa yükleniyor, mental olarak kafasını duman ediyorlar" dedi.