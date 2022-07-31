Altınordu’da 4 gitti 5 geldi

Spor Toto 1. Lig'de sezona iddialı hazırlanan Altınordu, yine istikrarı seçti. Her sezon olduğu gibi bu sene de transferde nokta atışı yapmaya çalışan ve kadro iskeletini koruyan İzmir temsilcisi, 5 isimle anlaştı, 4 futbolcusuyla ise vedalaştı. Kadrosuna ilk olarak Akhisarspor'dan forvet Bertuğ Bayar'ı katan İzmir ekibi, ardından Altınordu altyapısından yetişen ve geçen sezonu Niğde Anadolu FK'da kiralık olarak tamamlayan Alperen Selvi ile Emre Oymak'la sözleşme imzaladı. Geçen sezon devre arasında Ankaragücü'nden kiraladığı Erdi Dikmen'in de bonservisini alan kırmızı-lacivertli İzmir takımı son olarak da Trabzonspor'dan kanat oyuncusu Safa Kınalı ile kadroyu güçlendirdi.

KADROSUNU KORUDU

Ahmet İlhan Özek, Rıdvan Koçak ve Volkan Fındıklı gibi isimlerle de nikah tazeleyerek kadrosunun büyük bir bölümünü koruyan İzmir ekibinde tecrübeli orta saha Recep Aydın, Hüsamettin Yener, Anıl Arıcıoğlu ve Kenan Fakılı ile ayrılık yaşandı. İki sezondur Altınordu formasını terleten Recep Aydın 1. Lig'in yeni ekibi Bodrumspor'a transfer olurken, golcü Hüsamettin İzmir ekibi Göztepe'nin yolunu tuttu. Anıl Nazilli Belediyespor'a kiralanırken, Kenan ise Somaspor'la anlaştı. ■ BERKE ÖZBAY