Altınordu’da Yusuf Can sevinci

1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Yusuf Can Esendemir'in yıldızı parlıyor. Geçen sezon beklenen patlamayı yapamayan 21 yaşındaki savunma oyuncusunun yeni sezon öncesi antrenmanlardaki performansı teknik ekibin yüzünü güldürdü. Stoper ve sol bek olarak görev yapabilen Yusuf'un form durumunun çok iyi olduğu belirtilirken, kurmaylar yeni sezonda Yusuf Can'ın yıldızını parlatacağına inanıyor.

İzmir ekibinin altyapısından yetişen genç savunmacı 2020-21'de 21 maç, geçen sezon ise 19 karşılaşmada görev yaptı. Yusuf Can, milli takımlarda U16, U18 ve U19'un ardından 2021'de Ümit Milli Takım'a yükselmişti. Öte yandan kırmızı-lacivertlilerde yeni transferler Bertuğ ve Safa ile birlikte tüm oyuncu lisansları çıkarıldı.