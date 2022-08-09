Kahraman garanti verdi

Spor Toto Birinci Lig'de sezonun ilk haftasında cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman, umut dağıttı. Kahraman, Önceki gün Göztepe ile 2-2 berabere kaldıkları hazırlık maçında takımının eksik ve güçlü yönlerini gördüğünü söyledi. Sakat oyuncuların eksikliği nedeniyle Göztepe önünde bazı futbolcuları farklı mevkilerde denediklerini dile getiren deneyimli teknik adam, "Bu maç daha çok Gençlerbirliği maçının provası gibi geçti" yorumu yaptı.

"EKSİKLERİMİZİ GÖRDÜK"

İlk yarıda oyunu ikinci bölgede kabul edip hızlı hücumları tercih ettiklerini belirten Kahraman, "İkinci yarıda bunun tam tersi ön alan baskısı yapmaya çalıştık. Bu şekilde gol de bulduk. Tabii ki tam hazır pozisyona geleceğiz. Bu maçta eksik ve güçlü yanlarımızı görme fırsatı bulduk. Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz" dedi. İzmir temsilcisinde teknik direktör Ufuk Kahraman'ın raporu doğrultusunda orta saha arayışları sürerken, forvet için de piyasa araştırması yapıldığı belirtildi. Golcü Hüsamettin ile yollarını ayıran, Anıl'ı ise Nazilli'ye kiralayan kırmızılacivertliler, dış transferde bu bölgeye Akhisarspor'dan Bertuğ Bayar'ı monte etmişti. Altınordu'da mevcut kadroda Bertuğ'un dışında Ahmet İlhan ve Ahmet Dereli bulunuyor.

ALTINORDU FOOTBALL CAMPS SÜRÜYOR

Altınordu Futbol Kulübü tarafından düzenlenen Altınordu Football Camps devam ediyor. Bundan önce iki kamp dönemi gerçekleştiren kulübün Metin Oktay Yerleşkesi'nde bugün üçüncü kamp dönemi başladı. Türkiye ve Avrupa'nın değişik yerlerinden gelen misafir sporcular, Altınordu Futbol Kulübü'nün bünyesindeki antrenörler tarafından ileri futbol eğitimi alıyor. Sporcular, boş zamanlarında da sosyal aktiviteler gerçekleştiriyor.