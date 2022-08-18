Altınordu’da tek hedef zafer

SPOR Toto 1. Lig'de sezona deplasmanda Gençlerbirliği beraberliği ile başlayan Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman iddialı açıklamalar yaptı. İzmir temsilcisinde, ligin ikinci haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda saat 21.45'te ağırlayacağı rakibini yenmenin hesapları yapılıyor.

Sakaryaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Gençlerbirliği maçında iyi geçen 90 dakikada eksik yanlarımızı gördük. Kazanabileceğimiz bir maçtan bir puanla ayrıldığımız için üzgünüz. Sakaryaspor bu sezon kadrosunu güçlendirdi. Bizim adımıza kolay maç olmayacak. Onlar da lige kayıpla başladılar. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Sahamızdaki maçtan üç puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Genç teknik adam, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nun havasının bir başka olduğunu vurgulayarak, "Temeli güçlü bir taraftar grubumuz var. Yine Altınordu Futbol Okulları'ndaki sporcularımız tribünleri dolduruyor" diye konuştu.