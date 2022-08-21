Altınordu evinde kayıp

Spor Toto Birinci Lig'de ilk hafta Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Altınordu, sahasında Sakaryaspor'a 2-0 mağlup oldu. 36. dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Oğuz Yıldırım'ın kale önüne yaptığı ortada kaleciyi aşan topa dokunan Hurşit Taşcı, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1. 38'de orta alanda gelişen pozisyonda Altınordu defansından topu kapan Kassongo, kaleci Ali Emre ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu sağ taraftan yerden ağlara gönderdi: 0-2.

BASKI SONUÇ GETİRMEDİ

53'te sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Ahmet İlhan'ın kale önüne çevirdiği topa dokunan Ahmet Dereli'nin pozisyonunda kaleci Cihan direk dibinde topun sahibi oldu. 59'da sol kanattan Hurşit Taşcı'nın ortasına kale önünde yükselerek kafa vuruşu yapan Kassongo'nun pozisyonunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı. 65'te orta alandan yüklenen Altınordu'da Muzaffer'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet Dereli, topu sola çekip vuruşunu yapsa da meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. Karşılaşma 2-0 sona erdi.

KAHRAMAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman Sakaryaspor'u konuk ettikleri karşılaşmada kadroda tek değişiklik yaptı. İzmir ekibinde genç teknik adam geçen hafta Gençlerbirliği mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği Şeref Özcan yerine Emircan Gürlük'ü karşılaşmanın başlangıç kadrosuna yazdı. Geçen haftaki mücadelede kadroda yer almayan yeni transfer Bertuğ Bayar ise maça yedekler arasında başladı. Mücadeleyi Altınordu altyapı futbolcuları da tribünden takip ederek ağabeylerine destek verdi.

MINI YORUM/ Berke ÖZBAY

ZAMANA İHTİYAÇ VAR

SEZONA Gençlerbirliği deplasmanında aldığı 1 puanla başlayan Altınordu, evindeki ilk maçta geçen hafta Göztepe'ye boyun eğen Sakaryaspor'u ağırladı. Mücadeleye her iki takım da durağan başladı. Rakibi Altınordu'yu, Altınordu da rakibini bekledi. İlerleyen dakikalarda İzmir ekibi oyunu kontrolüne almak için hamlelerde bulunsa da başarılı olamadı. Organize olmakta sıkıntı yaşayan kırmızı-lacivertliler, üstüne üstlük savunmada da sağlam bir görüntü sergilemedi. İlk golün ardından ise Furkan-Volkan işbirliği ile ikinci golü kalesinde gördü, moraller bozuldu. Ufuk Kahraman'ın öğrencileri ikinci yarıya Furkan-Rıdvan, Emircan-Şeref değişiklikleriyle çıktı ve kısmen daha etkili bir görüntü çizdi. Gol pozisyonları yakalamaya başlayan Altınordu'da Ahmet Dereli girdiği pozisyonlarda ağları göremedi. Oyun geneline bakacak olursak, Altınordu henüz tam manasıyla hazır değil... En kısa sürede organizasyon sorununu çözmesi, daha çok koşması ve mücadele etmesi gerekir. Yoksa geçen yıl olduğu gibi yine korku tüneline girer. Kırmızı-lacivertli ekip geçen sene son haftalarda sergilediği başarılı grafiğe odaklanmalı. İzmir sergilediekibinin kendisini hızlıca toplamasını umuyorum ve aklıma şu söz geliyor:

"Zaman her şeyin ilacı..."