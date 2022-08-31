  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Tesellisi Ahmet İlhan

Tesellisi Ahmet İlhan

Birinci Lig’de 3 hafta sonunda iki puanda kalan Altınordu’da atılan 4 golün 3’ünü kaydeden deneyimli golcünün formu umutlandırdı.

31.8.2022

Tesellisi Ahmet İlhan
Spor Toto Birinci Lig'de son olarak zorlu deplasmanda Boluspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu'da tecrübeli forvet Ahmet İlhan Özek sezona gollerle başlayıp krallık yarışında ilk sıraya adını yazdırmayı başardı. Kaptanlık pazubandını takan 34 yaşındaki oyuncu 3 haftada 3 kez fileleri sarstı. İlk haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan kırmızı-lacivertlilerde Ahmet İlhan iki gole imzasını attı.

YİNE ÇOK FORMDA
Birinci Lig'in ikinci haftasında ise evinde Sakaryaspor'a 2-0 kaybeden Altınordu, Boluspor deplasmanından ise 1-1 berabere döndü. Altınordu'nun golünü penaltıdan Ahmet İlhan kaydetti. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu 90+7'nci dakikada ise penaltı atışından yararlanamadı. Altınordu'nun bulduğu 4 golün 3'ünü atan Ahmet İlhan geçen sezon da takımın gol yükünü çekmişti. Altınordu formasıyla 2021- 2022'de 29 maça çıkan futbolcu, 11 kez ağları sarstı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA