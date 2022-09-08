Altınordu gönül alacak

SPOR Toto 1. Lig'de bay geçirdiği 4. haftanın ardından pazartesi günü evinde oynayacağı Pendikspor maçına odaklanan Altınordu, rakibini yenerek gönül almak istiyor. İzmir'de çıktığı 2. hafta mücadelesinde Sakaryaspor'a 2-0 yenilerek taraftarını üzen kırmızı-lacivertliler, bu kez iç sahada kazanan taraf olmayı hedefliyor. Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Başlarında tecrübeli bir hoca var. Bizim gibi pas oyununu tercih eden bir teknik ekibe sahipler. Onların eksik yönlerini analiz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İKİ OYUNCU DÖNÜYOR

Pazartesi günü keyifli, seyir zevki yüksek bir maç oynanacağına inandığını vurgulayan teknik patron Ufuk Kahraman, "Güzel ve tempolu bir karşılaşma olacak" diye konuştu. Genç teknik adam, stoper Yusuf Yalçın ve forvet Bertuğ'un sakatlıklarının tamamen geçtiğini, kadrolarına yeni dahil ettikleri Hasan Hüseyin Acar'ın da takıma katkısının iyi olduğunu sözlerine ekledi.