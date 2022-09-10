Altınordu’dan sadece 4 hamle

Spor Toto 1. Lig'de sezona Süper Lig hedefiyle başlayan Altınordu, geride kalan transfer döneminin en sessiz takımlarından biri oldu. Kadrosunda bulunan as oyuncular Hüsamettin, Recep, Kenan ve Anıl Arıcıoğlu ile yolları ayıran İzmir temsilcisi, genç isimleri Altar Han, Polat, Atalay, Ferhat, Tayfun, Emirhan, Mertcan, Berkcan, Hüseyin, Enes ve Ali'yi de takımdan gönderdi. Altınordu, ilk olarak Akhisarspor'dan forvet Bertuğ Bayar'ı renklerine bağlarken, ardından geçen yıl Ankaragücü'nden kiralanan stoper Erdi Dikmen'in bonservisini aldı. İzmir ekibinin son iki hamlesi Trabzonspor'dan kanat oyuncusu Safa Kınalı ve Ankaragücü'nden orta saha Hasan Hüseyin Acar oldu. Kırmızı- lacivertliler, bu hamleyle yaz transfer dönemini kapattı.

■ BERKE ÖZBAY