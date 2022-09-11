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Altınordu inanclı

Ligde yarın Pendikspor ile içerde oynanacak olan maç öncesi golcü Ali Dere ve orta saha Muzaffer Kocaer iddialı açıklamalar yaptı

11.9.2022

Altınordu inanclı

Spor Toto 1. Lig'de pazartesi günü evinde Pendikspor'la karşı karşıya gelecek Altınordu, zafere inanıyor. Kırmızı- lacivertliler, zorlu maçın hazırlıklarını tam gaz sürdürürken golcü Ali Dere ve orta saha Muzaffer Kocaer iddialı açıklamalar yaptı. Kırmızı-lacivertli takımın genç oyuncularından Muzaffer, bay geçirdikleri arayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Lige aslında kötü bir başlangıç yapmadık. Deplasmanda beraberlikler her zaman iyidir. Fakat galibiyetler alıp ligde üst sıralara çıkmak istiyoruz. Pendikspor maçını kazanıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz. O güç de bizde var. Umarım bunu bu hafta gerçekleştiririz" dedi.

KAZANMAK İSTİYORUZ
Takımın en tecrübeli futbolcularından Ali Dere de ligde artık galip gelmek istediklerini dile getirdi. Sezonun ilk 3 karşılaşmasında 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Altınordu'da Ali, "Artık galip gelmek istiyoruz. Birbirini çok iyi bilen ve oturmuş sistemi olan bir takımız. Pendikspor maçında galip geleceğimize inanıyorum. Başarabilirsek bundan sonra süregelen galibiyetlerle çok iyi bir konuma gelebileceğimize inanıyorum. Bunu da başaracağız" şeklinde konuştu.

HASAN HÜSEYİN ON BİRE DOGRU
ALTINORDU'NUN son transferi Hasan Hüseyin Acar, on bire göz kırpıyor. Başarılı orta saha oyuncusu idman eksiğini yavaş yavaş kapatırken teknik direktör Ufuk Kahraman'ın Acar'a, Pendikspor maçında on birde şans vermesi bekleniyor.

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