Altınordu çıkış arıyor

SPOR Toto Birinci Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Altınordu, 5. haftanın kapanış maçında ligin iddialı ekibi Pendikspor'u ağırlıyor. Bornova Doğanlar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Mücadele beIN Sports Max 1 ve TRT Spor'dan yayımlanacak. Geçen hafta bay takım olması nedeniyle rakiplerinin kazanmasıyla 2 puanla düşme hattına gerileyen Altınordu, 7 puana sahip Pendikspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 200, numaralı 50, misafir tribünü 40 TL olarak belirlendi. Ligde galibiyeti olmayan kırmızı-lacivertliler, İstanbul ekibi karşısında bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

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