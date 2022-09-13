Altınordu 1 puana abone

Spor Toto Birinci Lig'de sezona kötü başlayan Altınordu, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalarak üç puan hasretini 4 maça çıkardı. 18. Kappel'in arka direğe ortaladığı topu kontrol eden Regattin, topu ceza sahası yayına çıkardı. Topla buluşan Thiam kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Ali Yanar meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

KAPPEL PERDEYİ AÇTI

19'da sol kanattan yüklenen Pendikspor'da Thiam'ın ceza sahası içinde sol çaprazdan vurduğu şutta Ali Dere, topu çizgiden çıkardı. 24'te sağ kanattan atak yapan Pendikspor'da Muhammed'in çizgiden kale alanına getirdiği topla buluşan Kappel, sağ çaprazdan uzak köşeye vurduğu şutta golü buldu: 0-1.

44'te savunmayı 2'ye 2 yakalayan Pendikspor'da Regattin, sağ çaprazdan girdiği ceza sahasında topu direkt kaleye vurdu, kaleci

Ali Emre Yanar topu ayaklarıyla kurtardı. 45+2'de orta alandan gelişen Altınordu atağında Safa Kınalı, ceza sahası dışından şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

EŞİTLİK SAĞLANDI

45+3'te savunmadan atılan topu sol kanatta kontrol eden Ahmet İlhan Özek, topla birlikte ilerleyerek kaleye doğru hareketlenen Ahmet Dereli'yi gördü. Sol ayağının içiyle kaleye şutunu gönderen Ahmet Dereli, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1. 77'de savunmadan atılan uzun topla buluşan Ali Han Tunçer, ceza sahasına girdi. Şutunu çeken Ali Han'ın pozisyonunda top direğin yanından auta gitti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

BURAK HAKERLER