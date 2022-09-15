SPOR Toto 1. Lig'de oynadığı 4 maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Altınordu'da seferberlik ilan edildi. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Ahmet İlhan Özek ve Şeref Özcan'ın pazar günü oynanacak İzmir derbisinde forma giyebilmesi için şartlar zorlanıyor. Pendikspor karşılaşmasının 50. dakikasında sakatlanarak yerini Muzaffer'e bırakan Ahmet İlhan'ın MR'ının çekildiği ve sonucunun beklendiği ifade edilirken, sakatlığı bulunan bir başka isim Şeref'in de Göztepe maçında sahada olması için teknik heyetin büyük çaba sarf ettiği ifade edildi. Ahmet İlhan, kırmızı-lacivertlilerde geride kalan 4 maçta attığı 3 golle takımının en skorer ismi konumunda bulunuyor. Altınordu'nun en önemli hücum kozu olan tecrübeli futbolcunun İzmir derbisinde forma giyememesi halinde teknik direktör Ufuk Kahraman'ın sahaya Bertuğ Bayar'ı sürmesinin beklendiği de gelen haberler arasında.

■ BERKE ÖZBAY