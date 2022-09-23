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Altınordu’da Sami sevinci

U-19 Milli Takım kampında iyileşen orta sahanın performansı sevindirdi

23.9.2022

Altınordu’da Sami sevinci

Spor Toto Birinci Lig ekibi Altınordu'da sakatlığı nedeniyle bir süredir kadroda yer almayan Sami Satılmış, milli formayla yeşil sahalara dönerken, gösterdiği performansla yüzleri güldürdü. Ligde ilk haftadaki Gençlerbirliği deplasmanında oyuna 2. yarıda giren Sami, adalesindeki sakatlık nedeniyle Sakaryaspor, Boluspor (D) ve Pendikspor müsabakalarında formasını giyemedi. 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, bu sırada U19 Milli Takımı'na davet edilmesi nedeniyle Göztepe derbisini de kaçırmıştı.

ELEME MAÇINDA BİR GOL KAYDETTİ
Ay-yıldızlı takımın kampında iyileşerek tedavisini tamamlayan Sami, millilerin Lüksemburg ile 4-4 berabere kaldığı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında 38'inci dakikada gol atıp, 78 dakika boyunca sahada kaldı. Bu karşılaşmada Türkiye'nin 2 golünü Altınordu'dan Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak kaydetti.

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