  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Ufuk Kahraman: Takımın artık kazanma zamanı geldi, çok iyi durumdayız

Ufuk Kahraman: Takımın artık kazanma zamanı geldi, çok iyi durumdayız

Son dakika... Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Artık kazanma zamanı geldi" dedi. Genç teknik adam, "Takımın artık kazanma zamanı geldi. Çok iyi durumdayız. Sahamızda üç puanla ayrılmak istiyoruz" iadelerini kullandı.

İHA

30.09.2022, 15:22

Ufuk Kahraman: Takımın artık kazanma zamanı geldi, çok iyi durumdayız
Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 7. hafta maçında 2 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Karşılaşma öncesinde kırmızı-lacivertli ekipte hazırlıklar sürerken, Teknik Direktör Ufuk Kahraman açıklamalarda bulundu.

Liglere verilen milli arayı iyi değerlendirdiklerini dile getiren Kahraman, "Milli arada çok iyi çalıştık. Bir hazırlık maçı oynadık ve bu karşılaşmada fazla forma şansı veremediğimiz oyuncularımızın son durumlarını gördük. Artık Keçiörengücü ile oynayacağımız maça konsantre olduk. Rakibimizin gücünü biliyoruz ona göre çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ön tarafta oynayan Ahmet İlhan Özek, Şeref Özcan ve Safa Kınalı'nın hafif sakatlıkları var. Onların durumlarına göre bir strateji belirleyeceğiz" dedi.

Genç teknik adam, "Takımın artık kazanma zamanı geldi. Çok iyi durumdayız. Sahamızda üç puanla ayrılmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA