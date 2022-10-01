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Haberler Altınordu Altınordu zafere kilitlendi

Altınordu zafere kilitlendi

Teknik patron Ufuk Kahraman Keçiörengücü maçı ile ilgili “Kazanma zamanı geldi” dedi

1.10.2022

Altınordu zafere kilitlendi

Spor Toto 1. Lig'de yarın evinde Ankara ekibi Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman değerlendirmelerde bulundu. Liglere verilen milli arayı iyi değerlendirdiklerini dile getiren Kahraman, ligde henüz galibiyet alamadıklarına vurgu yaparak, "Milli arada çok çalıştık. Takımın artık kazanma zamanı geldi. Çok iyi durumdayız. Sahamızdaki mücadeleden üç puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyoruz" diye konuştu.

YILDIZLARIN DURUMU BELİRSİZ
Kırmızı-lacivertli ekipte, özellikle ön tarafta forma giyen yıldız oyuncuların durumları ile ilgili de konuşan Kahraman, "Ahmet İlhan Özek, Şeref Özcan ve Safa Kınalı'nın hafif sakatlıkları var. Onların durumlarına göre bir strateji belirleyeceğiz. Artık Keçiörengücü ile oynayacağımız maça konsantre olduk. Rakibimizin gücünü biliyoruz ona göre çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

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