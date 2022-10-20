Altınordu farka koştu

Ziraat Türkiye Kupası Üçüncü Tur karşılaşmasında İzmir temsilcisi Altınordu, Bitexen Sapanca Gençlikspor'u 5-0'lık net skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Tire'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Altınordu çok baskılı başladı. 6'da Muzaffer ve 12'de Gökberk'in şutlarında top auta çıktı. 17'de Sapanca Gençlik atağında Bozan'ın yakın mesafeden şutunda kaleci Serhat mutlak golü önledi. 31'de çalımlarla ceza alanına sokulan Sami'nin yay önünde sert şutu kaleci Oğuzhan'da kaldı. 37'de Furkan Metin'in şık ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Gökberk Efe, kaleciyi mağlup etti. 1-0.

GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ

Altınordu karşılaşmanın ikinci yarısına da oldukça baskılı başladı. 48. dakikada Yusuf Talga'nın vuruşu az farkla üstten auta gitti. 52'de Sami'nin pasında savunma arkasına sarkan Muzaffer kaleci ile karşı karşıya pozisyonda affetmedi: 2-0. 64. dakikada Furkan Yöntem sol çizgiye inip yerden kesti, Gökberk yakın mesafeden topuk vuruşu ile şık bir gol attı: 3-0. 65'te Abdullah'ın asistinde Muzaffer farkı 4'e çıkardı: 4-0. 68'de Mehmet'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Yusuf sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 5-0. Altınordu bu farklı sonuçla bir üst tura adını yazdırdı.

ÖZKAYNAK SAHADA

ALTINORDU'NUN Sapanca Gençlikspor ile oynadığı kupa maçında maç kadrosu tamamen Öz Kaynak Sistemi'nden yetişen isimlerden oluştu. Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U18/19 Takımı futbolcularından Mehmet Ablay ve Yusuf Talga karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yine U18-19 takımından kadroya dahil edilen Abdullah Soğucak, Hasan Berat, Furkan Yöntem ve Mustafa Kocabaş da yedek soyunurken teknik direktör Ufuk Kahraman tarafından değişik dakikalarda oyuna dahil edildi.