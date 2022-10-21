‘Rehavete kapılmamalıyız’

SPOR Toto 1. Lig'de üst üste iki galibiyet alarak çıkışa geçen ve son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Sapanca Gençlik engelini 5 golle geçen Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman, rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi. Takımla toplantı yapan genç teknik adam oyuncularına "Rakibinizi küçümsemeyin. Üst üste galibiyetlerin özgüveniyle rehavete kapılmayın." dedi.

Ligde yarın oynayacakları Denizlispor maçı öncesi uyarılarda bulunan Kahraman, "Hafta boyunca oyuncularımıza Denizlispor'un maçlarını izlettik. Kolay bir maç olmayacak. Denizlispor, çok üst sıralarda oynayabilirdi. Kazanabileceği maçlar vardı. Şanssızlık yaşadılar. Oyuncularıma rakibin güçlü bir takım olduğunu kafalarına yerleştirmeye çalıştım. Bu rehavet ortamı oluşmasın istedim. Takımın aralarındaki konuşmalarından uyarılarımızı dikkate aldıklarını görüyorum." ifadelerini kullandı.

ALTINORDU'DA ÖZ KAYNAK GURURU

KUPADA 3'üncü Tur'da dün evinde Sapanca'yı 5-0 mağlup eden Altınordu, tamamı öz kaynak sisteminden yetişen oyuncularıyla aldığı farklı galibiyetle büyük gurur yaşadı. Bu maç öncesi akademiden 6 oyuncuyu kupa kadrosuna dahil eden İzmir ekibinde A takımdaki 13 gençle birlikte toplam 19 öz kaynak sistemi oyuncusu kadroda yer aldı. Gol atan Yusuf'un yanı sıra Mehmet Ablay, Mustafa Kocabaş, Abdullah Soğucak, Hasan Berat ve Furkan Yöntem ilk kez profesyonel bir maçta oynadılar.

DOĞANCAN BİNGÖL