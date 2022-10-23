Altınordu tam gaz

Spor Toto 1.Lig 10. haftasında Altınordu, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-1 yendi. Üst üste 3. galibiyetini alan İzmir ekibi, çıkışını sürdürdü. Ligde galibiyeti bulunmayan Denizlispor ise ligin dibinden çıkamadı. 29. dakikada Berkan'ın ara pasıyla buluşan Bekir, sert vurdu, top yan filelerde kaldı.

34'te Muhammed'in kaleci Hüseyin'e pasında araya giren Ahmet Dereli'yi kaleci Hüseyin kontrolsüz hareketiyle düşürünce maçın hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 35'te topun başına geçen Ahmet İlhan, sert vuruşla kaleci Hüseyin'i avladı 0-1.

BEKİR BÖKE'DEN HARİKA GOL

61'de Gökhan'ın kullandığı köşe vuruşunda Bekir'in kafa vuruşunda top önce yere sonra üst direğe çarptı. 67'de Emircan ortaladı, Erdi kafa ile sektirdi, topu önünde bulan Ahmet İlhan, kale sahası köşesinden sert vuruşla kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 79'da sağdan Ahmet İlhan ortaladı, altıpas içinden vuran Emircan topu üstten auta gönderdi. 88'de Gökhan ortaladı, Oğuz'un kafa pasıyla buluşan Bekir, yarı vole ile skoru belirledi: 1-2.

UFUK KAHRAMAN İSTİKRARI SEÇTİ

ALTINORDU'DA teknik direktör Arif Ufuk Kahraman, 2-1 kazandıkları Samsunspor 11'inde değişiklik yapmadı ve Denizlispor karşısında aynı kadro ile sahaya çıktı. Kırmızı lacivertlilerin yedek soyunan isimleri arasında ise kaleci Mert Furkan Bayram'ın yerine Serhat Öztaşdelen, Emir oymak'ın yerine ise Bertuğ Bayar görev bekledi. Altınordu'yu desteklemek adına Denizli Atatürk Stadı misafir tribününde 40 kadar kırmızı lacivertli taraftar vardı.

OĞUZ YILMAZ KORKUTTU

DENİZLİSPOR'DA Oğuz Yılmaz 90. dakikada futbolseverleri korkuttu. Takım arkadaşı Okan ve Altınordulu futbolcuyla hava topuna çıktığı sırada çarpışan Oğuz Yılmaz, yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği başarılı oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oğuz Yılmaz'ın burnunun üzerinde ve kaşında yarık oluşurken, beyin sarsıntısı geçirebilme ihtimaline karşın tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Oğuz Yılmaz'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

SEBAHATTİN ALP